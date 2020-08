Série d’été – À la découverte de la littérature africaine, entre roman policier et science-fiction L’historienne «afroféministe» Pamela Ohene-Nyako met en lumière des auteures qui nourrissent ses réflexions. Aurélie Toninato

La série se referme avec Pamela Ohene-Nyako, qui nous initie à une littérature africaine teintée de féminisme et d’afrofuturisme, un courant littéraire expérimental et décolonial qui mêle culture africaine, science-fiction et tradition. La jeune femme de 29 ans, qui prépare actuellement une thèse en histoire à l’Université de Genève, s’est notamment spécialisée dans l’activisme des femmes noires européennes.

On la retrouve dans la rue pour la Grève des femmes et dans les rangs de manifestations dénonçant les discriminations et les violences policières, comme le mouvement Black Lives Matter. Elle a créé en 2016 la plateforme Afrolitt, «qui vise à promouvoir la littérature noire comme outil de réflexion critique, de partage et de moteur de changement sociétal ou personnel». Pamela Ohene-Nyako lit comme elle respire, «c’est une passion qui me permet d’enrichir ma manière de penser les choses et de me penser moi-même». Beaucoup de fiction mais aussi des livres de développement personnel et de cuisine africaine. La jeune femme inaugure d’ailleurs, ce week-end sur sa chaîne YouTube, une websérie avec des recettes.

Au palmarès de ses lectures marquantes, elle cite d’abord «Rouge impératrice», de Léonora Miano. Elle prévient en riant: «Attention, c’est assez dense!» Ce roman d’anticipation raconte une histoire d’amour dans une Afrique rebaptisée Katiopa, qui a été unifiée. «C’est une belle entrée en matière pour penser l’amour hétérosexuel – comment les couples se forment et dans quel but, comment les échanges entre homme et femme se configurent – ainsi qu’une réflexion sur la construction de l’unité d’un pays et les enjeux qui en découlent.» Son deuxième choix de lecture reste dans le genre de l’afrofuturisme: «La parabole du semeur» et «La parabole des talents» d’Octavia Butler. «Elle a écrit ces livres en 2000 et imaginé un scénario postapocalyptique en Californie, dont la protagoniste est une femme noire qui tente de recréer une nouvelle communauté. Les thèmes et les problématiques abordés – ainsi que le personnage du président, qui rappelle Donald Trump – font fortement écho à ce que nous vivons aujourd’hui.» Pamela Ohene-Nyako évoque encore l’essai «Écologie décoloniale: penser la tempête écologique depuis le monde caribéen». «Ce texte pense la question climatique d’un point de vue global», imbriquant l’urgence climatique à l’urgence des luttes antiracistes, sociales et féministes.

Un dernier conseil, peut-être plus léger? Rires. «En effet, ce ne sont pas des lectures de plage! Dans un registre plus divertissant, je peux conseiller tous les livres de Moussa Konaté, un romancier policier malien. Il met en scène un détective qui est à chaque fois confronté à des affaires qui le forcent à se plonger dans les rites des différentes communautés. C’est une manière de combiner roman policier et ouverture sur les différentes traditions maliennes.»