Un nul 0-0 contre Lugano – À la croisée des chemins, Servette et son destin Il reste huit matches. Objectif du terrain: terminer deuxième ou européen au moins. Objectif des coulisses: préparer la saison prochaine. Daniel Visentini

Sous le regard d’Antunes, Stevanovic est accablé par ce 0-0 face à un Lugano copieusement dominé. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Tout était un peu triste, samedi soir à la Praille. Le ciel ombrageux, pluvieux, mangé par la nuit au fur et à mesure, ce Lugano minimaliste, privé de plusieurs titulaires (dont Celar, son buteur), ce Servette qui enfile les nuls comme des perles (déjà quatorze cette saison avec ce 0-0, soit un match sur deux), cette incapacité à marquer malgré une copieuse domination, ces occasions étouffées par des derniers gestes maladroits, cette maigre assistance (4141 spectateurs) enfermée dans son désarroi. Et pourtant, il y a toujours là un Servette deuxième du classement, avec toutes ses imperfections. Un Servette talonné par ses poursuivants. Toujours plus fragile?