Climat – À la COP26, les dirigeants s’engagent contre la déforestation Plus de cent pays, abritant 85% des forêts mondiales, vont s’engager mardi à la COP26 à enrayer la déforestation d’ici à 2030.

L’initiative est essentielle pour parvenir à l’objectif de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C, selon le Premier ministre britannique, Boris Johnson. AFP

Les dirigeants mondiaux vont s’engager mardi à la COP26 à enrayer la déforestation d’ici à 2030 pour protéger le climat, a annoncé le gouvernement britannique, hôte de la conférence climat, un engagement jugé trop lointain par les défenseurs de l’environnement.

Cette déclaration commune sera adoptée par plus de cent pays abritant 85% des forêts mondiales, dont la forêt boréale du Canada, la forêt amazonienne au Brésil ou encore la forêt tropicale du bassin du Congo. L’initiative, qui bénéficiera d’un financement public et privé totalisant 19,2 milliards de dollars (17,5 milliards de francs), est essentielle pour parvenir à l’objectif de limiter le réchauffement climatique à +1,5°C, selon le Premier ministre britannique, Boris Johnson.

«Ces formidables écosystèmes fourmillant – ces cathédrales de la nature – sont les poumons de notre planète», au centre de la vie de communautés tout en absorbant une part importante du carbone injecté dans l’atmosphère, doit-il dire mardi selon ses services. Les forêts «sont essentielles à notre survie même», doit-il ajouter. Pourtant, elles sont en train de reculer au «rythme alarmant» de 27 terrains de football chaque minute.

Le Brésil et la Russie ont signé

Avec cet engagement «sans précédent», qui permettra notamment de restaurer les terres dégradées, de lutter contre les incendies et soutenir les communautés autochtones, «nous aurons la chance de finir la longue histoire d’une humanité conquérante de la nature pour devenir son gardien», selon lui. Parmi les signataires figurent le Brésil et la Russie, pays pointés du doigt pour l’accélération de la déforestation sur leurs territoires, ainsi que les États-Unis, la Chine, l’Australie ou la France.

«Nous appelons tous les pays à soutenir des voies de développement durables qui renforcent les moyens de subsistance des communautés, surtout les indigènes, les femmes et les petits propriétaires», a déclaré le président indonésien, Joko Widodo, dont le pays est recouvert de vastes forêts.

À cette occasion, les patrons de plus de 30 institutions financières comme Aviva ou Axa vont de leur côté s’engager à ne plus investir dans les activités liées à la déforestation, selon le communiqué de Downing Street. Actuellement, près d’un quart (23%) des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent d’activités comme l’agriculture ou l’industrie forestière.

«Décennie supplémentaire de déforestation»

Ce nouvel engagement fait écho à la «Déclaration de New York sur les forêts» de 2014, quand de nombreux pays s’étaient engagés à diviser par deux la déforestation en 2020 et d’y mettre fin en 2030. Mais pour des ONG comme Greenpeace, l’objectif de 2030 est beaucoup trop loin dans le temps et donne ainsi le feu vert à «une décennie supplémentaire de déforestation».

«Les peuples indigènes demandent que 80% de la forêt amazonienne soit protégée d’ici à 2025 et ils ont raison, c’est ce qu’il faut faire», a insisté Carolina Pasquali, responsable de Greenpeace au Brésil. Tout en saluant ces annonces, Tuntiak Katan, de la Coordination des organisations autochtones du bassin de l’Amazonie (Coica), a indiqué que la manière dont les fonds seront effectivement dépensés sera surveillée de près.

Le réchauffement, principal coupable des incendies dans l’Ouest américain Afficher plus Le changement climatique est devenu le premier facteur responsable des feux de forêts qui ravagent régulièrement l’ouest des Etats-Unis, et les activités humaines en sont très majoritairement la cause, indique une étude publiée lundi par la revue de l’Académie nationale des sciences des États-Unis (Pnas). Dans l’Ouest américain, la surface dévastée par les incendies entre 2001 et 2018 s’établit en moyenne à 13’500 km2 par an, deux fois plus que sur la période 1984-2000. Pour tenter de comprendre ce qui a contribué à cette spectaculaire aggravation en si peu de temps, l’équipe de Rong Fu, climatologue à l’université de Californie UCLA, a analysé les différents facteurs à l’œuvre dans le «déficit de pression de vapeur» (VPD en anglais), qui reflète la sécheresse de l’air. Les scientifiques ont établi que l’augmentation des feux de forêts dans l’Ouest américain est étroitement liée à ce déficit durant la saison chaude. D’après les calculs de l’équipe de Rong Fu, les variations atmosphériques «naturelles» n’ont joué dans cette aggravation du VPD qu’à hauteur de 32% en moyenne. Le reste (68%) est attribuable au réchauffement climatique, provoqué en grande partie par les activités humaines.

