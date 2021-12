Spectacle attendu – À la Comédie, le cafard est l’avenir de l’homme. Et on n’a pas à s’en plaindre! Plus de deux ans que le trio formé par La Ribot, Mathilde Monnier et Tiago Rodrigues fait circuler entre les mailles du virus ce «Please Please Please» enfin de passage à Genève. Katia Berger

La Ribot et Mathilde Monnier, deux cloportes joyeux qui survivent à nos cataclysmes humains. GREGORY BATARDON

Le point commun entre l’Hispano-Genevoise La Ribot, la Française Mathilde Monnier et le Portugais Tiago Rodrigues? Assurément leur liberté d’esprit. Chez la première, cette licence débouche volontiers sur l’effronterie; chez la deuxième, sur la gageure; chez le dernier, sur la poésie. Au gré de leurs trajectoires croisées, la performeuse-plasticienne (de «Pièces distinguées» notamment), la danseuse-chorégraphe (ici avec Philippe Katherine, là avec Christine Angot) et l’auteur-metteur en scène (nommé à la direction du Festival d’Avignon dès l’automne prochain) ont décidé d’unir leurs ardeurs pour une prière à trois voix, «Please Please Please». Créée à Vidy en septembre 2019, la joyeuse supplication s’est entendue de Paris à Lisbonne, entre les gouttes virales, sans jamais parvenir à faire halte à la Comédie de Genève, pourtant coproductrice du spectacle et programmatrice assidue de ses signataires.

Près du squelette annonçant la fin du règne animal, Mathilde Monnier atteste que la vie continue. MILA ERCOLI

Les applaudissements qui ont couronné la première, ce mercredi, disent l’attente méritée. Pourquoi? D’abord parce que les trois loustics ont pour credo de la déjouer. Même quand il s’agit de défendre l’avenir de la planète, ils esquivent la leçon de morale, et font jaillir l’espoir là où on ne l’imaginait pas. Rien que pour leur imprévisibilité, on adhère – quitte à prendre avec eux le risque qu’elle fasse à son tour système…

Entomologie humaine

Sur le plateau de la salle modulable, un squelette grillagé ondule fixement. Chrysalide ou ours polaire, on n’identifie pas la dépouille animale. On reconnaît en revanche les deux phasmes qui se tortillent par saccades contre ses flancs, en combinaison à capuche respectivement bleu-vert et or-brun métalliques. En réminiscence de Kafka, leurs membres effilés y frottent par à-coups leur échine, comme une mouche se débarbouille les ailes, tête en bas, cul devant. Inspirant leurs mouvements, une bande-son met sur pied d’égalité solo de batterie et quatuor à cordes. De Tiago, aucune trace physique, la scène appartient aux dames.

L’allégoriste Tiago Rodrigues, la durassienne Mathilde Monnier et la farceuse La Ribot, unis dans la libre-pensée. BRUNO SIMAO

On devine clairement sa patte, en revanche, dans le texte qu’elles entament dès la mi-temps: pas surprenant, c’est lui qui signe le résultat du trilogue. Sans cesser de courir sur place, l’une raconte comment une serveuse d’Hiroshima remonte de la cave pour découvrir sa ville dévastée, l’autre comment elle a fait la rencontre d’un monstre plus effrayé qu’elle. Puis elles reprennent, imperturbables malgré l’effort, avec cet adolescent en colère contre son père: «Ton oui sera mon non!» Avec ce récit d’une tribu dépossédée de sa langue, d’une maison en flammes que personne ne voit, d’une fillette happée par le mécanisme d’un carrousel…

Dans sa combi couleur métallique, La Ribot s’exprime au nom des générations futures. GREGORY BATARDON

Les paraboles culminent dans une scène qui voit Mathilde Monnier en parturiente de La Ribot. Nourrisson bilingue, cette dernière négocie avec sa génitrice une sorte de pacte climatique qui tienne compte à la fois de l’amour maternel et du désir d’indépendance filial. Pour envisager l’avenir, Madone et Jésus du XXIe siècle tombent d’accord pour invoquer le cafard, seul survivant en cas d’explosion atomique. Et de louer ainsi, en une coda reprenant le «Please Please Please» chanté jadis par James Brown, la vie posthume sous toutes ses formes possibles: astre, insecte ou légende.

