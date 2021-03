Les soignants manifestent – À la Clinique de Joli-Mont, le personnel est à bout Lors d’un débrayage mardi, les soignants de la clinique ont dénoncé un manque d’effectif et une inégalité de traitement. Léa Frischknecht

Les employés de la Clinique de Joli-Mont souhaitent désormais être écoutés par les HUG. Lucien FORTUNATI

«Ce débrayage n’est pas notre dernière option!» L’avertissement est donné. Après avoir tenté d’entrer en négociations avec les HUG à plusieurs reprises depuis août, le personnel soignant de la Clinique de Joli-Mont hausse le ton. À l’appel du syndicat Avenir syndical, une cinquantaine d’employés étaient mobilisés mardi après-midi sur le parking de la clinique pour un débrayage de quelques heures. Vêtus de leurs blouses blanches, infirmiers et aides-soignants brandissaient leurs pancartes pour exprimer deux revendications claires: plus de personnel et plus de reconnaissance.