Salon de la formation à Genève – À la Cité des métiers, on rivalise pour séduire les jeunes Les 200 exposants sortent le grand jeu pour informer sur les professions et les cursus, à coups de concours et de démonstrations. Aurélie Toninato

Des élèves genevois ont pu s’exercer à identifier et à soigner une carie, pour découvrir le métier de technicien-dentiste. KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

C’est bien le seul lieu où l’on peut traiter une carie (sur une fausse dent), avant d’aller se faire boucler les cheveux, de découvrir l’art de la bouture et d’obtenir des informations sur le métier de banquier. La cité-métiers.ch a ouvert gratuitement ses portes ce mardi à la halle 6 de Palexpo. Sur place, 200 exposants ont sorti les grands moyens pour faire découvrir aux jeunes et aux adultes – l’exposition veut aussi être une vitrine des formations continues ou de reconversion – près de 400 métiers et cursus.