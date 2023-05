Artisans vignerons à Meinier – À la cave de l’Écarlat, la nature chante dans le vin Quentin Chenevard et Jérôme Goldschmid produisent au Carre d’Amont des jus épatants de vie. Samedi 13 mai, leur chai accueille le public pour les Caves ouvertes. Irène Languin

Quentin Chenevard et Jérôme Goldschmid avec leurs deux cuvées phares, chasselas et gamaret, au milieu des vignes. LUCIEN FORTUNATI

Mais quel est donc ce furieux breuvage? La première fois qu’on a goûté à un gamaret 2021 de la Cave de l’Écarlat, on en a eu le gosier tout chose. Parant le verre d’un trouble grenadine, ce nectar avait des grâces acidulées de groseilles et tapissait la langue d’une verdeur coquine et salivante qui laissait la papille au garde-à-vous. Un vin doté d’une fraîcheur renversante et d’un degré d’alcool riquiqui (11°), à mille lieues de ces picrates confiturés qui collent aux dents et vous affublent d’un casque intégral le lendemain.