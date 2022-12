TDG

Que faites-vous ce week-end? Venez donc au parc des Bastions soutenir la Course de l’Escalade, si vous ne faites pas déjà partie des vaillants sportifs à y concourir. Deux ans après son absence, ça vaut le détour. L’ambiance promet d’être chaude!

Ce qui sera chaud aussi, c’est la soupe gratuite de la «Tribune». Une partie de l’équipe sera là, bonnet sur le ciboulot, à vous servir la traditionnelle soupe aux légumes avec croûtons et fromage râpé, dans son petit cabanon «Tribune de Genève».

Il s’agit d’une occasion pour nous de sortir les petits cochons Jules et de récolter pièces et billets à destination des trois associations de la Thune du Cœur, que l’on a présentées il y a deux semaines. À savoir Partage, le CausE et F.A.B. Si vous êtes sans le sou, il est évident que vous êtes plus que bienvenu à venir chercher votre soupe sans contrepartie. En revanche, si vous avez un toit sur la tête, un revenu et un porte-monnaie, une petite obole en échange de votre bol en faveur des plus démunis sera très appréciée.

À ce propos, quelques nouvelles de la Thune: jusqu’ici, nous avons déjà récolté quelque 20’000 francs! 19’400 sur le compte bancaire, advenu à coup de 30 ou 50 francs envoyés comme autant de bisous par vous lecteurs, et quelques rares virements de 500 francs et plus, tant par des particuliers que des entreprises. Merci notamment à Schneider Sanitaires et une certaine Monique, qui ont versé respectivement 5000 et 4000 francs.

S’ajoutent à ce montant quelque 275 francs déposés par des bonnes âmes anonymes dans la tirelire de la réception. Et ce monsieur connu des téléspectateurs romands, qui a livré un rouleau déjà constitué de pièces de 5 francs, soit 250 francs… La collecte dure jusqu’au 31 décembre. N’hésitez pas à nourrir Jules!

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.