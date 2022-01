Ski alpin – À Kitzbühel, c’était Kilde le Boss Le Norvégien s’impose pour la première fois sur cette Streif. Après Wengen, à quinze jours de la descente de Pékin, il annonce la couleur. Marco Odermatt, encore une fois à l’aise, est 4e. Christian Maillard

Alexander Aamodt Kilde était imbattable ce vendredi à Kitzbühel. AFP

Après Wengen, Kitzbühel! À quinze jours de la descente olympique de Pékin, Aleksander Aamodt Kilde a prouvé qu’il serait difficilement battable en Chine. Le Norvégien de 29 ans, qui n’avait encore jamais dompté cette Streif, a ajouté cette prestigieuse classique à son palmarès. Même amputé de sa partie sommitale (le départ a été donné à la hauteur de la Mausefalle), même à huis clos, ce tracé reste exigeant et très compliqué à maîtriser parfaitement sans une faute ou deux.

Impressionnant de haut en bas, celui qui avait remporté le général de la Coupe du monde en 2020 avant de se blesser sérieusement, a épinglé son douzième succès en Coupe du monde, le sixième en descente.

On retrouve derrière lui le Français Johan Clarey, 41 ans, qui a toujours apprécié ce tracé si racé, si exigeant. Troisième en 2017, deuxième et quatrième l’an passé, le vice-champion du monde de super-G à Åre en 2019 a tutoyé Kilde jusqu’à mi-parcours avant de lâcher 42 centièmes sur le bas. Il aurait tellement voulu gagner une fois sur cette Mecque qu’il aime tant avant peut-être bien raccrocher l’an prochain. Peut-être aura-t-il encore l’opportunité dimanche. C’est le double champion olympique de Sotchi et de PyeongChang, Matthias Mayer, qui a complété le podium. Lui aussi sera dangereux dans quinze jours…

Du côté suisse, c’est à nouveau le phénoménal Marc Odermatt qui a été le meilleur, en se hissant à un prometteur 4e rang, à 78 centièmes du lauréat du jour. «Je suis frustré de terminer au pied du podium», a toutefois déclaré le Nidwaldien au micro de la SRF. Mais le champion, toujours en tête du général de la Coupe du monde, apprend si vite qu’il pourrait faire encore mieux ce dimanche où, si le vent tombe, le départ pourrait être donné depuis tout en haut.

Feuz seulement septième

Double vainqueur l’an dernier sur cette Streif, Beat Feuz a dû cette fois se contenter de la septième place, juste devant Nils Hintermann, très constant cet hiver. Encore bien dans le coup à mi-parcours, le Bernois a commis de nombreuses imperfections pour jouer le podium. Troisième et deuxième la semaine dernière à Wengen, celui qui est devenu une deuxième fois papa entre-temps, saura tirer les conclusions qui s’imposent pour retrouver le top 3 avant les Jeux.

Victime d’une terrible chute l’an dernier sur cette Streif, Urs Kryenbühl a trouvé le courage de s’élancer à nouveau avec une seizième place qui l’a réconcilié avec ce tracé qui lui faisait si peur.

Place aux slalomeurs ce samedi, où on annonce beaucoup de neige mais malgré tout un tout grand spectacle avec des Helvètes qui vont aussi jouer la gagne.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018.

