Guerre au Soudan – «À Khartoum, mes collègues sont totalement dévastés» Sylvain Perron, responsable de programme pour MSF, est de retour d’une capitale en ruines condamnée à la catastrophe humanitaire. Son témoignage. Andrés Allemand Smaller

Sylvain Perron est responsable de programme chez MSF Suisse. Basé à Genève, il revient d’une visite de terrain auprès de ses collaborateurs au Soudan, un pays sur lequel il travaille depuis de nombreuses années. BASTIEN GALLAY

«C’est vraiment dur. Il y a des collègues là-bas, au Soudan, que je connais depuis vingt ans. Nos collaborateurs locaux ne sont pas différents de leurs compatriotes: ils ont tout perdu dans cette guerre.» Sylvain Perron vient de rentrer à Genève après deux semaines sur le terrain. Responsable de programme chez Médecins sans frontières Suisse, il est allé exprimer son soutien au cœur de cette immense catastrophe humanitaire qui ne cesse de s’aggraver. Ce lundi à nouveau, des frappes aériennes et des tirs d’artillerie ont secoué la capitale soudanaise.

En quatre mois, il y a déjà eu des milliers de morts, plus de 3 millions de déplacés et la moitié des 48 millions de Soudanais nécessitent d’urgence une aide humanitaire qui peine à leur parvenir… Le pays vit l’enfer depuis le déclenchement des hostilités le 15 avril entre Forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhane et paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) du général Mohamed Hamdane Daglo.

Plus de trois millions de Soudanais ont été forcés de fuir leurs maisons et survivent dans des conditions extrêmes. Ici, des réfugiés au Tchad voisin. Camp de Goz Beida, 10 juillet 2023. KEYSTONE

Qu’est-ce qui vous a frappé à Khartoum? Mes collègues, mes amis, sont totalement dévastés. Il y a seulement quatre ans, la révolution et la chute du dictateur Omar el-Béchir avaient soulevé une immense vague d’espoir. Puis, le coup d’État militaire de 2021 et les rivalités au cœur du pouvoir avaient brisé leurs rêves de démocratie et de sortie de crise économique. Mais ils ne s’attendaient pas pour autant à ce conflit armé. Jamais ils n’auraient imaginé qu’un jour Khartoum, capitale habituellement préservée des combats, se transformerait en zone de guerre et deviendrait un champ de ruines livré aux pilleurs et aux gangs. Les habitants qui le pouvaient ont pris la fuite. Sans travail, les gens n’ont même plus de quoi assurer un repas par jour. Un exemple parmi tant d’autres: notre responsable des pharmacies, une Soudanaise, a abandonné la capitale et partage un appartement avec cinq familles qui vivent sur son salaire. Et je ne vous parle même pas des populations les plus pauvres qui ont fui leurs bidonvilles! Le Soudan était déjà en faillite et dépendant de l’aide internationale. Maintenant le pays est plongé dans une catastrophe humanitaire d’une ampleur telle qu’on ne voit pas quand ni comment il pourrait se relever. Mes amis là-bas, quand ils parlent du passé, ils disent: «Quand il y avait encore le Soudan… Quand il y avait encore Khartoum…»

Quelle est la situation sanitaire? Les deux tiers des hôpitaux au Soudan ne sont plus du tout fonctionnels. Dans les autres, beaucoup de docteurs et d’infirmières sont partis, ceux qui restent n’ont plus de salaire, ils manquent de médicaments, de fioul pour faire tourner les générateurs électriques, il n’y a plus d’eau… Dans ces conditions, les patients sous dialyse meurent les uns après les autres, nombre de femmes perdent la vie en accouchant à domicile sans aucun recours et même le paludisme, si facile à traiter oralement, devient sévère en raison des pénuries, sans parler de la malnutrition chez les enfants ou des épidémies qui risquent de se multiplier à présent avec la saison des pluies. Ajoutez à cela l’existence de violences sexuelles massives qui sont commises quotidiennement.

Les humanitaires sont-ils en sécurité pour travailler? Honnêtement, pour les Forces de soutien rapide comme pour les Forces armées soudanaises (ndlr: les deux camps ennemis qui s’affrontent), il est impossible de nous donner des garanties. Ils n’ont pas le contrôle de tous les combattants. L’armée officielle, depuis une vingtaine d’années, délègue la guerre à des milices. En face, les paramilitaires sont aussi composés de différents groupes. Cela dit, des commandants essaient de nous faciliter le passage des checkpoints, car chaque déplacement est dangereux. Il y a quelques jours, mes collègues de MSF à Khartoum ont été interpellés et frappés sur une route qu’ils empruntent quotidiennement. Mais les efforts pour «sanctuariser» les hôpitaux portent des fruits. À force d’insistance, on parvient à faire accepter que les armes restent à l’extérieur. Ces combattants ont déjà entendu parler du droit humanitaire. Et puis, ils nous connaissent, MSF est présent depuis vingt ans, certains sont nés sûrement dans les cliniques que nous soutenions à l’époque.

