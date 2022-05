Guerre en Ukraine

Pilonnée depuis fin février, la deuxième ville du pays, prorusse avant la guerre, s’est rangée derrière Kiev. À l’est et au sud, Moscou poursuit son offensive.

«La vie est presque revenue à la normale. Presque­…» Sur le balcon de Glib Mazepa, le drapeau ukrainien flotte dans un ciel bleu serein. Après des mois de bombardements, le calme est soudain revenu dans sa ville. L’étudiant, doctorant à l’Université de Lausanne, que nous avions joint il y a deux mois à Kharkiv, a choisi d’y rester avec sa mère et sa femme. Chaque nuit durant trois semaines, ils sont descendus dans les entrailles du métro, n’y séjournant que le temps nécessaire. «On y tombait malade à cause du Covid.» Et puis, le 3 mai, les attaques ont cessé, d’un seul coup.