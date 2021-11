Genève – À Jussy, un paysan met l’État en échec depuis vingt ans Des constructions ont poussé illégalement sur un terrain pourtant situé en zone agricole. Les décisions du Canton et de la justice n’ont pas de prise sur le propriétaire des lieux. Théo Allegrezza

Le terrain de Robert Raymond, sur lequel des installations ont été construites de manière illicite, se situe à l’entrée du village de Jussy, à l’est. LUCIEN FORTUNATI

Une anomalie dans un décor de carte postale. Au milieu des prés et des champs de tournesols, le visiteur fait une curieuse rencontre lorsqu’il entre dans Jussy par l’est, en empruntant la route de Monniaz. Devant les maisons bien rangées et leurs toits en tuiles, ce qu’il voit en premier est un terrain vague parsemé de matériaux de construction. Le lieu a des airs de chantier. Une imposante structure métallique domine un tas de gravats. Une pelleteuse et un tracteur sont garés un peu plus loin, de même qu’une caravane et des voitures, pas toujours immatriculées. Dans le fond, on distingue des cabanes en bois. Plusieurs tentes ont été dressées derrière des palissades. En cette matinée ensoleillée d’automne, de la musique s’échappe de l’une d’elles, mais personne ne sort.