Élections cantonales genevoises – À J-6, le taux de participation est faible À l’approche de ce dimanche électoral, la mobilisation est modeste, bien moindre qu’il y a cinq ans au même moment. Rachad Armanios

Dimanche a lieu l’élection pour le Grand Conseil et le premier tour de celle pour le Conseil d’État. Lundi à 23h59, 10,3% de l’électorat seulement avait déjà voté. TDG

À l’approche du dimanche électoral, le taux de participation est pour l’instant faible. À J-6, soit lundi à 23h59, il était de 10,3%, c’est-à-dire 28’598 votes enregistrés. À J-6 en 2018, 16,2% du corps électoral avait déjà voté, soit 42’699 votes enregistrés.

Faut-il s’en alarmer? L’absentéisme sera-t-il particulièrement élevé lors de ces élections pour le Grand Conseil et pour le premier tour du Conseil d’État? Pas forcément. Deux facteurs peuvent expliquer un taux plus bas, en ce début de semaine, qu’il y a cinq ans.

D’abord, beaucoup d’électeurs et d’électrices ont reçu leur matériel de vote très tard, tout juste dans les limites légales. Et ce en raison des récentes votations du 12 mars. En effet, le Service de votations et élections a dû attendre cette échéance pour envoyer les bulletins. Une façon d’éviter aux électrices et aux électeurs de se tromper d’enveloppe au moment de les retourner par poste.

Pas de vote électronique

Autre hypothèse: il y a cinq ans, on pouvait encore voter par internet, avant que le canton ne cesse d’exploiter son système de vote électronique, très prisé des Suisses de l’étranger. Il est donc probable que le Service des votations et élections croule sous la tâche dans la dernière ligne droite.

Reste que le 12 mars, la votation cantonale sur la taxation des dividendes n’a mobilisé que 38% de l’électorat, le taux le plus faible pour une votation cantonale ou fédérale depuis novembre 2019. Est-ce de mauvais augure? Là encore, la faible mobilisation peut en partie s’expliquer par le fait qu’il n’y avait qu’un seul objet de votation cantonal et aucun fédéral.

