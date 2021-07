Swiss Open de Gstaad – À Gstaad, le tennis avance démasqué et joyeux Dans l’Oberland, le relâchement des mesures sanitaires a attiré un tableau relevé. Et le public se régale de sa liberté retrouvée. Mathieu Aeschmann

Gradins bondés, raclette au soleil, éclats de rire sans masque, il régnait jeudi autour de la Roy Emerson Arena une ambiance de kermesse joyeuse, loin des tumultes du monde. CHRISTIAN COLLET

Loin de Tokyo et son labyrinthe sanitaire, si près de Thoune où le variant Delta a placé sa première équipe de foot en quarantaine, il existe une bulle de «sport d’antan»: le Swiss Open de Gstaad. Gradins bondés, raclette au soleil, éclats de rire sans masque, il régnait jeudi autour de la Roy Emerson Arena une ambiance de kermesse joyeuse, loin des tumultes du monde.

«Même si je rêvais de représenter mon pays aux JO, je n’en pouvais plus de cette vie de restrictions», expliquait mercredi Denis Shapovalov au Tages-Anzeiger. Demi-finaliste à Wimbledon, le Canadien a déboulé à Gstaad après une semaine de vacances en Suède; ce qu’il a payé jeudi soir contre le Tchèque Kopriva (6-2, 3-6, 2-6). «Nous sommes testés tous les deux jours mais on peut se balader dans le village, s’installer au restaurant. C’est rafraîchissant de pouvoir retrouver à un peu de normalité.» Le joli coup est donc double: cette année dans l’Oberland, public et joueurs ont le sentiment de retrouver le temps d’avant. Ou de visualiser celui d’après.