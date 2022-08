«Les hérauts des forêts» (4/6) – À Glastonbury, les arbres parlent avec les druides Au sud-ouest de l’Angleterre, la druidesse Penny Billington perpétue les rites traditionnels et la mythologie en lien avec les arbres, auxquels elle voue respect et reconnaissance. Anne-Lise Carlo Le Monde

Stockhill Wood près de Glastonbury, terre des druides. GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO

Près d’une vieille abbaye en ruine se dresse, depuis plus de mille ans, un if. Arbre sacré chez les Celtes, il est aujourd’hui une espèce protégée en Grande-Bretagne. Majestueux, imposant, son tronc est si épais qu’une faille béante le scinde de haut en bas. Ses branches ressemblent à de multiples bras tordus, prêts à cueillir le premier passant. On s’approche, puis on sursaute: un bruit sourd émane de l’arbre. Un homme s’extrait lentement de la cavité du conifère géant, l’air endormi. La scène fait sourire la druidesse anglaise Penny Billington: «Ah oui, il n’est pas rare de s’assoupir dans les arbres, ici! Nous sommes nombreux à vivre une relation très charnelle avec la nature environnante.»