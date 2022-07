Serge Sierro, ancien président de Sierre et ancien conseiller d’État, dénonce l’agrandissement d’un hôtel sur le site de Géronde (VS).

C’est une bataille qui ne passe pas inaperçue en Valais. Relatée par «Le Nouvelliste» en mai dernier, l’histoire met en scène une ville, Sierre, et son site idyllique de Géronde, un projet d’hôtel et un ancien conseiller d’État, Serge Sierro. Ce dernier, habitant dans le périmètre du lac, s’est étranglé lorsqu’il a découvert l’ampleur du projet d’agrandissement de l’actuel hôtel bordant le site. Mis à l’enquête par l’actuel propriétaire des lieux, le projet prévoit de doter la bâtisse de trois étages supplémentaires.

Pour l’ancien magistrat, l’affaire paraît inconcevable: il dénonce une construction qu’il juge incompatible avec ce lieu répertorié dans l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale (ISOS), non conforme à la zone, et menaçant des zones protégées attenantes. «En qualité d’ancien président de cette ville, j’ai une sensibilité particulière pour le patrimoine communal et la protection des sites protégés», s’explique Serge Sierro. Seulement voilà, son intervention est arrivée après le délai de mise à l’enquête d’un mois. Une mise à l’enquête qui n’a suscité aucune opposition.