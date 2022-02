Éditorial - À Genève, une pelouse qui inquiète

C’est bien connu, l’herbe est toujours plus verte ailleurs. Au Stade de Genève, on rumine le propos, comme si une fatalité collait à l’endroit depuis plusieurs années. Et cela continue: posée l’été dernier, la nouvelle pelouse 100% naturelle n’est pas le billard qu’elle aurait dû être. C’est malheureux pour Servette. C’est inquiétant pour qui doit accueillir Suisse-Espagne et Suisse-Portugal au mois de juin.

Abo Une pelouse qui inquiète Le gazon du Stade de Genève est maudit Lors du Servette-Lausanne du 5 février, au sortir d’une pause hivernale sans match, la pelouse clairsemée de la Praille faisait peine à voir. Déficit d’image: on oublie que le football professionnel est un produit, qui se vend, c’est pour cela que la Swiss Football League veut des terrains parfaits, l’exigence fait même partie du cahier des charges pour l’obtention de la licence. Déficit de structure: pas simple de jouer sur un terrain ensablé, dont la densité en herbe fait défaut, les joueurs grenat et leurs adversaires s’en plaignent.

«Genève, Servette, l’équipe de Suisse méritent mieux que la pelouse actuelle.»

Tout le paradoxe tient là: en 2016, le stade héritait (merci la Fondation Hans Wilsdorf) de la Rolls-Royce des terrains, une pelouse hybride, mais manquait dans un premier temps de moyens, financiers et techniques, pour l’entretenir, avant qu’un vilain champignon ne vienne ronger l’herbe; en 2021, une pelouse 100% naturelle est posée pour un nouveau départ, les moyens techniques sont désormais là, les meilleurs de Suisse, mais pas toujours utilisés à leur capacité maximale, et le gazon actuel pose déjà problème.

Cela ira mieux bientôt, rien d’insurmontable, dit-on. Peut-être. Rien de très glorieux non plus. Le Servette FC a pris des mesures en dopant le budget d’entretien de la pelouse. Genève, Servette, l’équipe de Suisse méritent mieux que la pelouse actuelle.

