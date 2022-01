Des ruches qui se vident. Des essaims entiers qui meurent. Pour les abeilles domestiques, l’automne a été funeste et l’année 2022 ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Après une récolte catastrophique en 2021, les apiculteurs ont de quoi se faire du souci.

Cette fois, ce ne sont pas les pesticides ou le dérèglement climatique qui sont en cause, mais le varroa, un parasite qui s’attaque aux abeilles et surtout à leurs larves. Non seulement cela les affaiblit à cause du manque d’énergie et de protéines, mais le varroa peut aussi leur transmettre divers virus, comme ceux des ailes déformées ou de la paralysie chronique. La menace de cet acarien originaire d’Asie est connue depuis longtemps et des traitements existent pour s’en prémunir, mais elle a surpris tout le monde en frappant à un moment où on ne l’attendait pas.