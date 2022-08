Pictet-de-Rochemont à vélo – À Genève, un «itinéraire cyclable sécurisé», ça reste périlleux Cette semaine de la rentrée, nous avons testé durant deux matinées la nouvelle voie pour vélo qui relie la gare des Eaux-Vives à celle de Cornavin. Pour le meilleur et pour le pire… Cathy Macherel - Texte Georges Cabrera - Vidéo

Lundi, 8 h du matin. C’est le jour de la rentrée, mais en ce 22 août, la circulation semble loin d’être à son niveau habituel. On se lance. Depuis la gare des Eaux-Vives, tentons de gagner, à vélo, celle de Cornavin, en empruntant la nouvelle bande cyclable qui dévale l’avenue de Pictet-de-Rochemont, la rue François-Versonnex, et la rue de la Scie, avant de rejoindre le Jardin anglais. La voie, conçue début août, est promue par la Ville et le Canton comme un «itinéraire cyclable structurant», «sécurisé et continu entre la route de Chêne et le quai Gustave-Ador». Un tronçon important en termes de mobilité durable: jusqu’ici, il faisait figure de chaînon manquant dans la ville.