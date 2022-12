Musique à Noël – A Genève, un gospel ouvert à la ville et au monde Le Chœur Gospel de l’Université, comme d’autres ensembles, fait vivre une tradition musicale chargée d’histoires. Récit d’une passion. Rocco Zacheo

Sous la voûte d’un temple de la Madeleine à l’acoustique généreuse, le Chœur Gospel de l’Université et son chef Jean-Michel Perret ont été salués par un grand public attentif. MAGALI GIRARDIN

À quelques heures du concert, la voix aux graves profonds du chef de chœur Jean-Michel Perret nous prévient en vibrant dans la petite pièce où il nous reçoit: «Ne vous attendez surtout pas à assister à du «Sister Act», notre gospel à nous a les traits simples, il est loin du show auquel on pense quand on évoque ce genre musical.» Plus tard, sous la voûte du temple de la Madeleine, là où l’acoustique sert comme nulle part ailleurs dans la ville le répertoire vocal, le Chœur Gospel de l’Université prend place. Le public est très nombreux et, on le devine, impatient de savourer quelques portions d’un art nord-américain ancestral, intimement lié à une certaine histoire du continent.