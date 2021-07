Nationalités multiples – À Genève, presque un Suisse sur deux est binational Le phénomène augmente depuis longtemps partout, mais s’avère spectaculaire dans la capitale lémanique. Marc Bretton

Genève, le 1er août 2007. Illustration de la foule en cette fin de journée lors de la fête nationale, ici sur les quais des Pâquis. PIERRE ABLOUY

Les Suisses «pur sucre» seront-ils bientôt minoritaires à Genève? C’est probable. Selon une étude de l’Office cantonal des statistiques (Ocstat) parue le 11 juin, «46% de la population suisse âgée de 15 ans ou plus résidant dans le canton de Genève possède désormais une autre nationalité». Ils sont 111’000 précisément. Sachant que les chiffres remontent à 2019 et ne prennent en compte que les plus de 15 ans, il est possible que la majorité ait déjà basculé, faisant de la binationalité une caractéristique presque banale dans ce canton.

Double mouvement