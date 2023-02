Catastrophe au Moyen-Orient – À Genève, on se mobilise pour les victimes du séisme Plusieurs associations ou particuliers organisent des récoltes de biens de première nécessité à destination de la Turquie. D’autres sont partis apporter leur aide sur place. Léa Frischknecht

Aux Vergers, à Meyrin, les familles Altintas et Aytens font face au succès de leur récolte de denrées pour la Turquie. LUCIEN FORTUNATI

Mardi matin, près d’un an après son départ à la frontière ukrainienne, le Groupe d’intervention et de secours genevois (GIS) est repassé en «mode mission». À Cointrin, une quinzaine de secouristes, équipés d’une tonne et demie de matériel, ont pris l’avion pour la Turquie, où ils apporteront leur aide à la suite de l’important séisme qui a frappé le pays dans la nuit du 5 au 6 février.