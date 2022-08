Bêtes négligées – À Genève, on dénonce de plus en plus de maltraitances animales Les services vétérinaires cantonaux ont reçu 224 alertes l’an passé, un record. Une nouvelle enquête est ouverte quasi chaque jour. Chloé Dethurens

Récemment, le Refuge de Darwyn a recueilli des ânes en provenance de France voisine, négligés par leur propriétaire. DR

Mi-juillet, un chaton était retrouvé abandonné dans un container, dans le quartier de Plainpalais. L’animal, baptisé Champagne, a été récupéré et sauvé par l’association Sos-Chats. Une plainte a été déposée et le cas dénoncé auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). Or, cet épisode est loin d’être isolé. Les dénonciations de maltraitances animales ou d’infractions à la législation sur la protection des animaux n’ont jamais été aussi nombreuses à Genève.