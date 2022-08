Or bleu et canicule – À Genève, on arrose avec de l’eau potable Malgré la sécheresse, le bout du lac affirme répondre à la demande en eau. Aucune restriction n’y est édictée. Rachad Armanios

Avec son volume de 89 km³ d’eau, le Léman représente une immense ressource d’or bleu. ENRICO GASTALDELLO

Dans notre canton, c’est, sauf exceptions, avec l’eau potable fournie par les Services industriels de Genève (SIG) que les particuliers, les agriculteurs ou les collectivités arrosent les jardins, les champs ou les parcs. Contrairement à Nyon où la voirie a recours à une eau non traitée pour les pelouses, à Genève, il n’y a pas de réseau réservé à l’irrigation. On arrose avec de l’eau traitée et donc potable qui provient à 90% du Léman et à 10% de la nappe phréatique du Genevois, partagée avec la France voisine et alimentée par l’Arve.