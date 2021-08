Commerce local – À Genève, les soldes ont résisté à la pluie À cause de la météo maussade et des nombreux départs en vacances, le rendez-vous du mois de juillet a rencontré un succès en demi-teinte. Tour d’horizon. Alice Randegger

Bilan moyen pour les soldes d’été au centre-ville. Magali Girardin

En plein mois d’août, les rues sont vides. Les Genevois et les Genevoises sont partis en vacances, les touristes sont rares, plus enclins à prendre des photos de la Vieille-Ville qu’à faire les magasins. Pourtant, la période des soldes estivaux se termine, ou s’est terminée, l’événement n’ayant pas lieu à des dates fixes en Suisse. Cet entre-deux où les vitrines oscillent entre les ultimes annonces de bradage et le renouveau de la rentrée est propice au bilan: la clientèle a-t-elle été au rendez-vous?

«On a quand même bien travaillé, ça aurait pu être pire», explique la gérante d’un magasin de vêtements de la rue de Carouge. «Quand il pleuvait, il n’y avait personne, et il faut dire que les gens sont partis en vacances pour oublier le Covid. Mais dans l’ensemble, les chiffres sont stables.» Derrière les Bastions, le magasin spécialisé dans la vente d’équipement de randonnée et de montagne Fast & Light a, lui, plutôt bénéficié de l’appel du plein air et, étonnamment, des intempéries: «On a écoulé pas mal de vestes en Gore-Tex. La pluie n’a pas freiné les ventes.» Ce à quoi il faut ajouter que 70% d’entre elles se passent en ligne.