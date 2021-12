Ville et communes – à Genève, les pompiers font enfin leur révolution Après 180 ans d’existence, plus de trente ans de discussions et un échec, la nouvelle organisation du Service d’incendie et de secours va démarrer le 1er janvier. Chloé Dethurens

Dès le 1 er janvier 2022, les pompiers professionnels seront chapeautés par un groupement intercommunal. PIERRE ALBOUY

D’ici quelques jours, les pompiers professionnels genevois vivront un changement historique. Du jamais-vu depuis 180 ans, date de la création du premier bataillon de sapeurs sur les hauts de la Vieille-Ville. Le Service d’incendie et de secours (SIS) ne sera plus sous la houlette de la seule Ville de Genève, mais sous celle de l’ensemble des communes genevoises (sauf Céligny). Une réforme profonde d’un domaine très sensible, qui a connu des ratés mais a fini par s’imposer, après des années de discussion. Retour sur une très longue saga, pas tout à fait terminée.