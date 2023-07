Canicule – À Genève, les «îlots de chaleur» accablent les habitants Le canton a connu ce dimanche sa première journée caniculaire. Mais tous les quartiers ne sont pas égaux face aux températures. Reportage de rive en rive. Emilien Ghidoni

Genève, le 9 juillet 2023. Le centre-ville sous la chaleur. La rue du Léman aux Pâquis. LAURENT GUIRAUD

«Répondre à des questions sur la canicule? Avec cette chaleur? Non merci!» Le jeune père de famille file vers le lac; on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Ce dimanche, le soleil écrase la rue Montchoisy. Aucune ombre n’est visible à l’horizon et on croirait presque entendre les cigales. Il est à peine 13 h et le thermomètre dépasse déjà les 33 degrés.