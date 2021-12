Cinquième vague de Covid – À Genève, les HUG «basculent en mode de crise» L’augmentation du nombre de cas est jugée préoccupante. Les visites sont restreintes. Marc Moulin

Image d’illustration. Le patio d’accueil des HUG en 2020. (KEYSTONE/Martial Trezzini) keystone-sda.ch

Hausse du nombre de lits Covid, visites limitées, coopération avec le secteur privé. Les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) annoncent ce jeudi qu’ils «basculent en mode de crise» pour faire face à la 5e vague de l’épidémie de Sras-Cov-2. Leur objectif est de «garantir les soins au plus grand nombre de patients, qu’ils soient atteint-es de Covid-19 ou non», écrivent-ils dans un communiqué.

Abo Retour du masque sur les marchés Le variant Omicron est déjà arrivé à Genève Cinquième vague de Covid La dose de rappel, l’urgence des seniors Concrètement, les HUG relèvent à 132 la disponibilité de lits dédiés à la patientèle atteinte par le coronavirus – un dispositif qui sera réajusté au fur et à mesure pour faire face à la situation. Jeudi, le nombre d’hospitalisations liées à un Covid aigu atteignait 83, dont 11 aux soins intensifs et 5 aux soins intermédiaires. Il faut y ajouter onze personnes prises en charge par les cliniques privées – une coopération déjà éprouvée et qui est désormais réactivée. Il y a encore deux semaines, le nombre de patients pris en charge plafonnait autour d’une trentaine.

Diagramme actualisé quotidiennement sur le site hug.ch HUG

Visites restreintes

«La hausse du nombre de cas de Covid-19 et l’arrivée sur le canton du variant Omicron sont préoccupantes», estime le directeur général des HUG, Bertrand Levrat. Il assure «tout en œuvre pour assurer à la population la totalité des soins médicaux et leur qualité.» Un soutien psychologique est mis en place pour le personnel.

Dès vendredi, les visites seront restreintes. Chaque patient aura droit à une visite d’une heure par jour. «Il s’agit de maintenir le lien entre les patient-es et leurs proches, tout en limitant le risque de propagation du virus au sein de l’hôpital», explique l’institution.

Tests et vaccins

Le centre de test tourne à plein régime (plus de 300 dépistages quotidiens), tout comme le centre de vaccination (de 450 à 470 injections par jour). À ce titre, l’Hôpital rappelle l’importance de la troisième dose, en particulier pour les seniors, la moyenne d’âge des patients Covid ayant grimpé en un mois de 67 à 77 ans. «La plupart des hospitalisés vaccinés sont des personnes de plus de 70 ans, vaccinées au début de la campagne et dont l’immunité a probablement diminué avec le temps», arguent les HUG.

Reste que c’est avant tout les personnes non-vaccinées qui alourdissent le fardeau du système hospitalier, selon les HUG: «80% des formes sévères ou critiques de Covid-19 à l’hôpital concernent des personnes non vaccinées, tandis que près de la moitié des vaccinés hopitalisés ont des formes d’infections plus légères».

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.