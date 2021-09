Athlétisme – À Genève, les espoirs du fond tiennent la forme Sur les dix-neuf médailles remportées lors des championnats de Suisse jeunesse, treize l’ont été au fil des tours de piste. C’est l’effet de groupe. Pascal Bornand

Julien Stalhandske, ici sur la piste d’AtletiCAGenève, poursuit sa course en avant. LDD

Longtemps fief des sprinters et des sauteurs, l’athlétisme genevois peut se targuer aujourd’hui d’être un formidable vivier pour le demi-fond et le fond. Les récents championnats de Suisse juniors et espoirs en ont fait l’étalage. Sur les dix-neuf médailles remportées par les athlètes du canton, treize l’ont été au fil des tours de piste. Julien Wanders a fait des émules. Revenus dorés de Winterthour et de Nottwil, Sabella Tesfaye (16 ans) et Julien Stalhandske (21 ans) suivent ses pas avec succès. Ils sont la pointe du peloton.

En fait, Sabella Tesfaye est d’abord la digne fille de son père Eticha, multiple vainqueur des marathons de Genève et Lausanne. Mais avant de chausser ses bottes de sept lieues, l’athlète du CHP Genève se plaît à faire briller ses pointes sur 1500 m et 3000 m, là où son finish dévastateur est devenu irrésistible. C’est ainsi qu’elle s’est imposée ce week-end sur les deux distances, comme elle l’avait déjà fait cet été à Franconville, lors d’un match international qui remplaçait les Européens U18 de Rieti, annulés en raison de la pandémie.