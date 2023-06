Santé des mineurs – À Genève, les enfants ont de plus en plus besoin de soins psychiatriques La Maison de l’enfance et de l’adolescence, inaugurée ce lundi, vise à dédramatiser le recours des jeunes à la psychiatrie. Sophie Davaris

«La pédopsychiatrie peut concerner tout le monde», rappelle la D re Nathalie Nanzer, chef par intérim du Service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). LAURENT GUIRAUD

Après trois ans de construction, Genève inaugure ce lundi matin sa Maison de l’enfance et de l’adolescence (MEA). L’originalité de ce nouveau lieu de soins, logé près de la maternité et de la pédiatrie au boulevard de la Cluse? Ne ressembler en rien à un hôpital, afin de ne pas stigmatiser celles et ceux qui le fréquenteront.