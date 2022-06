Urgence climatique – À Genève, les déplacements en voiture devront diminuer de 40% en huit ans Serge Dal Busco présente les multiples mesures nécessaires pour appliquer le plan climat genevois. Eric Budry Caroline Zumbach

Le trafic devra diminuer sur tout le Grand Genève. JOUSSON JANINE

En juin 2023, Serge Dal Busco ne sera plus conseiller d’État, mais il laisse une feuille de route fournie en matière de mobilité à celle ou celui qui reprendra le Département des infrastructures. Présentée mardi, cette planification des actions à entreprendre «pour respecter les objectifs du plan climat cantonal» peut se résumer en deux points majeurs: diminuer fortement dans le canton les déplacements en véhicules motorisés individuels et augmenter drastiquement les transports collectifs et la mobilité douce. Et ce, au niveau du Grand Genève.