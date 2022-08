La population la plus dense de Suisse – À Genève, les corneilles noires s’invitent à notre table Les corvidés vivent à côté de nous à Genève. Opportunistes, intelligents, ces oiseaux profitent de nos excès: gaspillage alimentaire, production de déchets, agriculture intensive. Et créent quelques nuisances. Olivier Bot

La voilà, notre corneille noire, qui dépiaute un plastique sur une table de terrasse. LUCIEN FORTUNATI

Il marche, dodelinant, comme entravé par son ventre déjà bien rempli. C’est un habitué des lieux, au coin de la rue des Bains et de la rue des Savoises. On le voit le matin qui passe d’une poubelle à l’autre, déchiquetant le sac plastique pour en tirer sa pitance. Il vient d’attraper une enveloppe de sandwich qu’il retourne habilement pour en faire tomber au sol les restes d’un casse-croûte. Il sautille, monté sur ressort, à l’approche d’un passant qui ne fait guère attention à lui. Puis, il retourne à son pique-nique de trottoir. Parfois, il se risque même à sauter sur la table d’une terrasse pour chiper un morceau de croissant, abandonné là. Car il a l’habitude de nos rues et de ses habitants. Et se montre de plus en plus hardi.