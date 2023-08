Animaux domestiques – À Genève, les chiens n’ont plus accès aux plages publiques La Bécassine, à Versoix, était la dernière à autoriser la baignade avec nos compagnons à quatre pattes. Une pétition réclame le retour à la «normale». Xavier Lafargue

La plage de la Bécassine est située près de l’embouchure de la Versoix. Propriété de l’État, ce lieu de baignade qui propose un accès aisé au lac est très fréquenté… et désormais interdit aux chiens. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La nouvelle est tombée le 1er mai, abrupte. Désormais, les chiens n’ont plus accès à la plage publique de la Bécassine, à Versoix. Un panneau explicatif a été posé à l’entrée de ce lieu accueillant et prisé des baigneurs, propriété de l’État. Il était le dernier du canton, au bord du lac, où l’on pouvait faire trempette avec son compagnon à quatre pattes. Mais cette interdiction passe mal et une pétition est en cours.