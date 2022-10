Élection présidentielle au Brésil – À Genève, les Brésiliens craignent des tensions aux urnes Qu’ils soient pour Lula ou Jair Bolsonaro, ces habitants du canton s’attendent à de possibles échauffourées, dimanche, à Palexpo. Léa Frischknecht Emilien Ghidoni

Au Brésil, le pays semble divisé en deux à l’approche des élections. KEYSTONE

Ce week-end, les Brésiliens seront appelés aux urnes pour le second tour de leur élection présidentielle. À Genève, les détenteurs du passeport voteront un peu avant leurs compatriotes de l’hémisphère Sud puisque le bureau de Palexpo sera ouvert de 8h à 17h, dimanche. Un scrutin qui s’annonce serré et qui oppose l’actuel président Jair Bolsonaro, et Lula, ancien président de 2003 à 2011.