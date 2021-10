Météo – À Genève, l’ensoleillement a déjà dépassé la norme annuelle Les radieux mois de septembre et d’octobre ainsi qu’un beau printemps ont largement compensé l’été maussade. Marianne Grosjean

Ce mois d'octobre bénéficie d'une météo estivale. LUCIEN

«Après un été pourri, on a souvent un été indien en automne.» Le mythe populaire, bien que sans fondements météorologiques, semble pourtant se vérifier cette année. «Septembre et octobre ont été des mois particulièrement radieux», confirme Olivier Duding, prévisionniste à MétéoSuisse, un œil sur les statistiques.

«Nous avons eu à Genève depuis le début du mois d’octobre 146 heures d’ensoleillement, alors que la moyenne est de 111 heures sur le mois entier. Et ce n’est pas fini: peut-être atteindrons-nous un tiers d’ensoleillement de plus que la moyenne d’ici à la fin du mois.» Ce dépassement est observé en plaine, normalement recouverte de grisaille à cette période de l’année, mais pas encore en montagne: «En altitude, on dépassera certainement la moyenne à la fin du mois, mais pour l’instant, on reste dans la norme», précise le météorologue.