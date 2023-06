Si vous vivez ou travaillez à Genève, vous avez sans doute remarqué récemment un tram arborant le slogan «pour une transition écologique et sociale, création d’emplois». Il s’agit de l’initiative 181, qui sera soumise au vote le 18 juin prochain.

Le texte demande à l’État de créer, chaque année, 1000 emplois dans les secteurs de la santé, du social, des soins et de la transition écologique, au sein des administrations publiques cantonales et municipales, ainsi que des institutions privées à but non lucratif. Selon le principe de proportionnalité, l’initiative exige que le Canton de Genève consacre au moins 100 millions de francs par an à la création de ces emplois lorsque le taux de chômage moyen annuel atteint 5%. En deçà de ce seuil, le montant alloué diminuerait proportionnellement, tandis qu’il augmenterait en cas de dépassement.

L’aspect financier de cette proposition pose toutefois un problème majeur pour les finances publiques genevoises. En effet, le salaire moyen dans la fonction publique genevoise, charges sociales comprises, s’élève à environ 140’000 francs par an par poste de travail. La création de 1000 emplois entraînerait donc un coût de 140 millions de francs par an. Étant entendu que ces coûts seraient exponentiels, ce projet totaliserait environ 6 à 7 milliards de francs supplémentaires sur une période de dix ans (pour un taux de chômage de 5%). Une somme colossale pour Genève, le canton le plus endetté de Suisse. En 2020, la dette publique genevoise représentait 45,4% du PIB, tandis que la moyenne des autres cantons suisses était de 18,2%.

«Une réduction du temps de travail sans diminution de salaire entraînerait une augmentation d’au moins 20% du coût du travail.»

Au surplus et d’un point de vue structurel, la proposition de créer 1000 emplois par an ne garantit aucunement que ces emplois bénéficieront à des personnes actuellement à la recherche d’un emploi, peut-être en situation de chômage, de première expérience professionnelle ou bénéficiaires de l’aide sociale, car rien dans le texte de l’initiative ne le stipule. En d’autres termes, il n’y a aucune garantie que la création de ces emplois ait l’impact escompté sur le taux de chômage que l’initiative vise à réduire.

L’initiative 181 prévoit également l’encouragement à la semaine de travail de trente-deux heures, sans diminution de salaire, tant dans la fonction publique genevoise que dans l’économie privée, d’ici à 2030.Bien que cette mesure puisse sembler attrayante à première vue, elle pourrait créer des difficultés, notamment pour les micro-entreprises (un à neuf employés), qui représentent 87,6% du tissu économique genevois.

Par ailleurs, d’un point de vue macro-économique, une réduction du temps de travail sans diminution de salaire entraînerait une augmentation d’au moins 20% du coût du travail. Si cette réduction était appliquée uniquement à Genève, tandis que les autres cantons continueraient à travailler de quarante à quarante-deux heures, cela créerait évidemment un désavantage compétitif pour Genève.

Arnaud Bürgin
Directeur de la Fondation pour l'attractivité du canton de Genève (FLAG).

