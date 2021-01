Mines, milliards et coups tordus – À Genève, le milliardaire Beny Steinmetz défiera ses accusateurs Celui qui fut l’homme le plus riche d’Israël sera jugé dès le 11 janvier pour corruption et faux dans les titres. Sylvain Besson

Beny Steinmetz après son interpellation en Israël en 2017. Le magnat des mines et du diamant affronte la justice dans plusieurs pays. AFP

C’est le procès qui attire les regards en ce début d’année 2021. D’Israël à l’Afrique en passant par Londres, New York ou la Roumanie, l’affaire Beny Steinmetz mobilise policiers, détectives privés, avocats et médias depuis sept ans. Âgé de 64 ans, le magnat des mines et du diamant doit comparaître dès le 11 janvier devant le Tribunal correctionnel de Genève, en compagnie de deux partenaires d’affaires. Tous trois sont accusés de «corruption d’agents publics étrangers» et faux dans les titres, des crimes passibles de 5 ans de prison.

Selon l’acte d’accusation que nous nous sommes procuré, Beny Steinmetz et ses acolytes auraient fait verser au moins 8,5 millions de dollars de pots-de-vin à la quatrième femme de l’ancien président de la Guinée, Lansana Conté, afin de s’emparer d’un des plus grands gisements de fer du monde, la mine de Simandou. Les accusés contestent les charges. Ils sont présumés innocents et leurs avocats plaideront l’acquittement.