Les Genevois semblent immunisés. Pas contre le Covid. Mais contre les énormités politiques de leur canton. Plus rien n’étonne, ne choque, n’indigne une bonne partie des électeurs. Un coup de gueule par-ci par-là; il le faut bien pour vivre à la genevoise. Mais dans le fond, tout va bien Madame la marquise. On ne sait par quelle magie, notre seuil de tolérance aux Genfereien s’est élevé à un niveau stratosphérique. Sauf que là, nous avons passé le cap de la bonne vieille genevoiserie qui amuse tant la Suisse. Il plane une atmosphère de fin de règne. On absorbe, sans vraiment comprendre l’ampleur du désastre. Nos sens sont inhibés. Mais imaginons, un instant, un citoyen d’une planète lointaine, Kreuzlingen par exemple, débarquant à Genève. Qu’a-t-il pu voir au cours des quinze derniers jours?

Il a vu, le 22 février, Pierre Maudet (PM), démissionnaire du Conseil d’État et candidat à sa propre succession, jugé coupable, condamné à 300 jours-amende, pour acceptation d’un avantage, allant à son procès tout en faisant campagne.

Il a vu le même PM battre les trottoirs et réseaux sociaux sous le slogan «Libertés et justice sociale», se retourner contre les autorités qu’il a incarnées toute sa vie et qu’il a lui-même mises en péril par ses mensonges et ses montages coupables.

Il a vu, dimanche, Pierre Maudet écraser son adversaire PLR au premier tour de l’élection à sa succession. Près d’un quart (22,8%) des Genevois et des Genevoises a estimé que même condamné, menteur au-dessus de tout soupçon et fossoyeur des institutions, cet homme doit représenter le peuple au gouvernement.

Il a vu, lundi, le Parti libéral-radical se liquéfier au terme d’une campagne misérable et trois ans de crise Maudet. Particulièrement saisissant, il a vu ce parti renoncer à porter un candidat pour le second tour et abandonner sans combattre le deuxième siège historique du parti au mépris des valeurs les plus fondamentales.

«Tout ici est inédit et parfaitement extraordinaire. La situation judiciaro-politique défie l’entendement.»

Il a aussi vu du bon, de l’excellent même, avec la candidature surprise de la PDC Delphine Bachmann. Du haut de ses 32 ans, elle se lance, courageuse, énergique, parce qu’elle a des valeurs à défendre et un sens de la responsabilité. Quant à l’UDC, avec son acide candidat Nidegger, elle promet d’achever l’œuvre d’autodestruction déjà bien entamée de la droite. Comment lui en tenir rigueur?

Il a vu une gauche, toute bien serrée derrière sa candidate Verte, qui a versé dans l’autofélicitation alors qu’elle est loin d’avoir fait le plein de voix, même chez les siens. Des programmes et un visage bien pâles au creux de la vague verte.

Il a enfin vu, mercredi, le juge Fonjallaz confirmer les abus et manquements graves de management par Pierre Maudet de son département. Et le juge de mettre en garde contre un éventuel retour de PM dans les départements qu’il a humainement mal traités. Fin des théories du complot élaborées dans le camp Maudet.

Il faut le redire: tout ici est inédit et parfaitement extraordinaire. La situation judiciaro-politique défie l’entendement. Et le citoyen de Kreuzlingen en conclura «qu’ils sont décidément fous ces Genevois», avant de refermer le couvercle sur ce brouet qui sent la démocratie faisandée.

Que retenir de ce cirque? L’acharnement ad nauseam paie, Maudet l’a démontré. Une mauvaise campagne et une préparation sans plan B se paie (cher), le PLR l’a démontré. Si PM a allumé la mèche du parti, le PLR a fourni la poudre de son explosion. Au final, avec trois candidat.e.s à droite et une à gauche, les jeux sont faits. Enfin presque. Car plus personne n’ose l’affirmer tant le climat se révèle délétère et imprévisible. Pierre Maudet est une grenade dégoupillée. Il nous a appris que le pire est toujours possible.