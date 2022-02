En début d’année, le chef de la police de proximité a quitté ses fonctions pour un autre service de la Grande maison. Depuis, les langues se délient autour de ce silo, créé lors de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la police (LPol). À l’interne, plusieurs policiers interrogés dénoncent des incohérences sur le terrain. Du côté des communes, on constate parfois des doublons et un manque d’effectifs. Or, les choses pourraient évoluer prochainement: au Grand Conseil, les discussions ont commencé sur une éventuelle réforme de la LPol. L’Association des communes genevoises (ACG) et le Conseil d’État aborderont eux aussi bientôt la question.