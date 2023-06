Élections fédérales – À Genève, la droite n’est pas à l’abri d’un sabordage Pour briser l’hégémonie de gauche au Conseil des États, PLR, UDC, Centre et MCG doivent s’allier. Mais ils ne savent toujours pas comment s’y prendre. Florent Quiquerez

Les quatre Genevois qui espèrent briser l’hégémonie de gauche au Conseil des États. KEYSTONE

À droite, ils seront quatre à se lancer dans la course au Conseil des États: Simone de Montmollin (PLR), Céline Amaudruz (UDC), Vincent Maitre (Le Centre) et Mauro Poggia (MCG). Tous ont le même objectif – briser l’hégémonie de gauche - et s’accordent sur la façon d’y parvenir: mettre les ego de côté et s’allier d’une façon ou d’une autre.