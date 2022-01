Point sanitaire – À Genève, la demande pour le booster faiblit À l’origine du manque d’engouement, les nombreuses infections, mais aussi les interrogations sur l’utilité de cette dose. Aurélie Toninato

Aujourd’hui, il reste peu de volontaires en attente de rendez-vous: 2600 personnes, dont 1900 enfants de 5 à 11 ans. PIERRE ALBOUY

D’ici à fin janvier, presque tous ceux qui sont inscrits sur la plateforme cantonale auront obtenu le vaccin contre le Covid-19. Aujourd’hui, il reste peu de volontaires en attente de rendez-vous: 2600 personnes, dont 1900 enfants de 5 à 11 ans. «Au niveau des adultes, il n’y a donc presque plus personne qui s’inscrit…» a relevé Nathalie Vernaz-Hegi, pharmacienne cantonale, lors du point presse sanitaire hebdomadaire vendredi. Quelque 143’000 personnes ont obtenu la troisième dose, soit 37% de la population éligible.

Abo Infection volontaire Ils cherchent à contracter Omicron pour éviter le vaccin «Il n’y a pas d’engouement énorme pour la troisième dose, ajoute Adrien Bron, directeur général de la Santé. On constate que près de 50% des personnes qui pourraient bénéficier du booster n’en font pas la demande. Parce qu’ils ont été infectés? Parce que leur classe d’âge est moins à risques et qu’en étant partiellement protégés avec deux doses ça leur suffit? Il y a aussi peut-être une lassitude autour du vaccin. Nous allons mener des investigations pour savoir quelle est la meilleure proposition à faire dans les semaines qui viennent.»

À cela s’ajoute le fait que depuis décembre, quelque 5000 personnes ont annulé leur rendez-vous pour le booster ou ne s’y sont pas présentées. «Pendant les Fêtes, un centre a contacté une partie d’entre elles pour comprendre les raisons de ces annulations, indique Nathalie Vernaz-Hegi. La moitié a expliqué s’être déjà vaccinée entre-temps – vaccination sans rendez-vous ou surbooking – et le reste était infecté. Si on refaisait l’exercice avec ceux qui ne viennent pas aujourd’hui, les réponses pourraient être différentes.»

Délai avant le booster

Un autre élément pourrait contribuer à freiner l’engouement pour le booster: les critères d’éligibilité alambiqués. Difficile parfois de comprendre si on peut prétendre à cette dose et quand. Il y a deux règles de base: d’abord il faut en tout cas quatre mois entre la dernière dose et le booster, «pour être sûr que le rappel soit efficace et stimule correctement le système immunitaire», explique Aglaé Tardin, médecin cantonale. Ensuite, si on est tombé malade entretemps, il faut laisser au minimum quatre semaines entre l’infection et le vaccin (booster compris). «Suite à une infection, le système immunitaire est comme fatigué et ne peut pas répondre au mieux au vaccin», ajoute la responsable.

En pratique, voici les différents cas de figure. Si on a eu deux doses de vaccin, on attend quatre mois et on peut faire le booster. Si on s’est infecté plus de quatre mois après la dernière dose, le booster n’est pas nécessaire car l’infection fait office de rappel pour notre système immunitaire. En revanche, si on s’est infecté dans moins de quatre mois après la dernière dose, alors la maladie ne peut pas compter comme dose de rappel et il faut faire le booster.

Exemple: si notre dernière dose date du 1er août et qu’on s’infecte en août, en septembre ou en octobre, on peut recevoir le booster le 1er décembre. Par contre, si on est contaminé le 15 novembre, impossible de le faire au 1er décembre car il faut laisser quatre semaines entre une infection et le booster… il faudra donc attendre le 15 décembre.

Booster utile

Et la médecin cantonale de rappeler l’utilité de cette troisième dose: «La vaccination avec deux doses protège à 33% contre une infection avec Omicron et à 70% contre une infection sévère conduisant à une hospitalisation. Avec une dose de rappel, les premiers résultats montrent une augmentation de la protection contre les hospitalisations qui remonte à 65-80% et à 80-90% pour une admission aux soins intensifs.»

Alors que certains non-vaccinés tentent de s’infecter volontairement pour être immunisés, Aglaé Tardin met en garde: «Je rappelle qu’il y a des jeunes de moins de 30 ans aux soins intensifs et que nous manquons encore de recul sur le Covid long. De plus, quand on vit au sein d’une société, on ne peut pas prendre en considération seulement ses risques personnels, il y a une responsabilité citoyenne envers ses proches, envers les personnes vulnérables, envers les tiers.»

2256 enfants inscrits

La vaccination s’est ouverte aux 5 à 11 ans la semaine passée et 2256 enfants sont inscrits. 165 ont déjà reçu l’injection. «La semaine prochaine, au minimum 550 devraient la recevoir, puis 720 et 800 les semaines suivantes», informe la pharmacienne cantonale. Les injections sont réparties sur quatre sites, ouverts certains jours seulement. Pour les enfants qui ont été infectés par le virus, la vaccination n’est pas recommandée.

Le nombre de cas continue à augmenter de manière exponentielle, avec presque 3000 cas quotidiens. Alors que 73% de la population est complètement vaccinée à Genève, 54% des cas positifs diagnostiqués depuis début janvier n’étaient pas ou incomplètement vaccinés. Sur le front des hospitalisations, la situation ne s’est pas dégradée depuis la semaine passée, on a atteint un haut plateau.

Recommandation de priorisation des tests

Enfin, le dispositif cantonal de dépistage est toujours surchargé. La plupart des centres sont saturés, à l’exception du City Test, non loin de Plainpalais, qui ne tourne, selon le Service du médecin cantonal (SMC), qu’à 26% de ses capacités. Le SMC demande désormais aux sites de réserver des plages dans leurs agendas pour les personnes symptomatiques ou qui doivent confirmer la positivité d’un test antigénique. «Mais il faut comprendre que nous ne pouvons pas interdire les tests pour les voyages ou des loisirs, souligne Adrien Bron. Ce serait contraire aux dispositions fédérales actuelles.»

Quarantaine et isolement: les nouvelles règles Afficher plus Le Conseil fédéral a annoncé mercredi la réduction de la durée de la quarantaine et de l’isolement. Rappel des règles: L’isolement: il concerne les personnes positives. Celles-ci doivent rester chez elles cinq jours à partir du début des symptômes (ou du jour du test pour les asymptomatiques). Elles peuvent sortir d’isolement dès le 6e jour si elles ne présentent plus de symptômes depuis 48 heures. Les symptômes qui justifient une prolongation d’isolement sont les suivants: fièvre, frissons, transpiration, mal de tête, mal de gorge, difficultés à respirer, diarrhées, nausées, toux, nez qui coule, douleurs musculaires. En présence de symptômes, il faut poursuivre l’isolement jusqu’à l’absence de symptômes pendant 48 heures. La quarantaine: elle concerne les personnes vivant sous le même toit qu’un cas positif ou ayant eu des relations intimes avec lui. Leur quarantaine dure cinq jours à partir du dernier contact avec le cas positif. Les personnes vaccinées (primo-vaccination ou dose booster) ou guéries dans les quatre derniers mois sont exemptées de quarantaine.

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.