Activités en plein air – À Genève, la culture se déplace de parc en parc Après deux semaines au parc La Grange, les bibliothèques municipales de Genève se déplacent jusqu’au 26 juillet au Jardin botanique pour proposer toutes sortes d’activités en plein air. Clara Rigoli

Quand le Jardin botanique s’associe aux bibliothèques municipales, les enfants baignent dans le savoir et la culture. FRANK MENTHA

Si vous cherchez la définition de «mobithèque» dans le dictionnaire, vous ne trouverez rien. En revanche, si vous posez la question à Laura Györik Costas, elle vous en donnera une idée très claire: «Mobithèque, c’est la contraction entre bibliothèque et mobilité. C’est un véhicule équipé et connecté transportant des livres et du matériel numérique et qui nous permet de déployer des bibliothèques temporaires partout où l’on se déplace.»