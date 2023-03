Début de saison en running – À Genève, la course a toujours belle allure et le pied vert Le Run Évasion Rhône samedi et le Derby des Bois dimanche sont à l’affiche ce week-end. La pandémie et le confinement sont oubliés, ils n’ont pas refroidi l’entrain des coureurs. Pascal Bornand

Ce samedi, c’est le Run Évasion Rhône qui ouvrira la saison, cinq semaines après l’Antigel Run et son prologue festif. GEORGES CABRERA

Il y a eu, en février, l’Antigel Run, une plongée lumineuse dans la nature citadine, un prologue entre chien et loup, pour se dérouiller les jambes. Ce week-end, c’est la rentrée des courses avec le Run Évasion Rhône (RER) et le Derby des Bois, samedi le long du Rhône, dimanche au fil de la Versoix. La preuve qu’on est reparti comme en 19, la preuve aussi que la course a plus que jamais le pied vert à Genève.