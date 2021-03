Basketball – «À Genève, il y a la culture de la gagne» De retour d’Israël, Natan Jurkovitz se réjouit de jouer avec les Lions où il compte bien remporter deux nouveaux titres, avec un groupe qu’il adore déjà. Christian Maillard

Natan Jurkovitz a beaucoup appris durant sept mois avec le club de Hapoel Be’er-Sheva. Hapoel Be’er-Sheva

Au Pommier, c’est le printemps, les oiseaux chantent, aucun nuage à l’horizon. Imad Fattal est un président comblé qui respire la sérénité et le bonheur, si fier de ses Lions, indomptables quand ils évoluent ainsi, au-dessus du panier, sur leur art perché. «Je ne peux, en effet, pas être plus content que ça!, s’exclame-t-il au bout du fil. On est en premier au classement et on n’a perdu qu’un match cette saison. J’ai vraiment un super groupe que j’aime beaucoup, bonnard, très travailleur, très solidaire avec un bel esprit d’équipe.»

Après le succès de sa troupe lors de la SBL Cup il y a dix jours à Montreux, le patron du club du Grand-Saconnex espère que sa formation va continuer de jouer les premiers rôles jusqu’à la fin. «On a également une bonne chance de nous qualifier pour la finale de la Coupe de Suisse le 8 mai à Fribourg, poursuit le boss. Car même si on respecte tous nos adversaires et sans offenser personne, avec Nyon en demi-finale chez nous, on est clairement les favoris.» Même si dans une rencontre tout peut arriver, comment lui donner tort…

Président des Lions de Genève, Imad Fattal est très heureux de l’arrivée de Natan Jurkovitz. Pierre Maillard

Imad Fattal est d’autant plus content que son coach, Andrej Stimac, peut compter depuis le début de la semaine sur un nouveau renfort. Celui de Natan Jurkovitz, 25 ans, 202 cm, de retour d’Israël après une belle et enrichissante expérience avec Hapoel Be’er-Sheva. «On a de la chance d’avoir un joueur d’une telle qualité qui va nous laisser beaucoup de possibilités, se réjouit le président. On a encore beaucoup de choses à jouer cette saison et il y a toujours des blessures possibles. C’est vraiment une assurance complémentaire et on est très heureux de son arrivée.»

S’il débarque à Genève en forme et avec son talent en bandoulière, Natan Jurkovitz va devoir toutefois prendre son temps pour s’immiscer dans un collectif bien huilé et une hiérarchie bien établie. «À ce stade de la saison, son rôle ne sera pas le même que celui qu’il aurait eu en début de saison, forcément, renchérit Imad Fattal. Mais il en est conscient. Il vient vraiment se mettre au service d’un groupe qui est bien en place et solide. À lui de s’intégrer le mieux possible et à nous de profiter de sa présence.»

Débuts dans une semaine

Massagno étant en quarantaine pour les raisons que vous devinez, l’ex-Fribourgeois ne disputera son premier match avec les Lions que la semaine prochaine à Bâle (contre Starwing), avec beaucoup d’impatience et d’humilité. «Même si je connais bien les deux coaches que j’ai eus à Fribourg et plusieurs joueurs, ce n’est jamais facile de sauter dans un train en marche comme celui de Genève, qui tourne très bien. À moi de trouver ma place et de me faire accepter dans un groupe qui a prouvé sur le parquet qu’on n’a pas forcément besoin de moi.»

quand il évoluait avec Fribourg Olympic, Natan Jurkovitz a toujours aimé jouer au Pommier. Pierre Maillard

Reste qu’après deux jours, en retrouvant son frère Thomas mais aussi Jérémy Jaunin et Timothy Derksen, il a eu le sentiment d’être là depuis toujours. «Cela respire la bonne humeur avec des joueurs qui s’apprécient dans le vestiaire et cela se ressent sur le parquet où chacun a envie de jouer pour l’autre et de se sacrifier pour tout le monde. C’est un énorme plaisir de retrouver mes anciens coéquipiers qui sont aussi des amis. Ici, il y a une belle équipe autant sur le terrain qu’en dehors.»

«Je suis devenu un joueur encore plus pro, en franchissant une nouvelle étape dans ma progression.» Natan Jurkovitz, de retour avec les Lions de Genève

L’international suisse revient dans son pays dans la peau d’un autre basketteur, plus aguerri, avec une autre approche de son métier. «Même si je n’évoluais pas à mon poste de prédilection mais dans un rôle d’intérieur qui ne me convenait pas trop, je ne retiens que du positif malgré tout, poursuit l’ailier. J’ai découvert un autre style de basket dans un championnat qui est l’un des meilleurs en Europe. Que ce soit dans la façon de gérer les choses, les infrastructures, le style des entraînements ou la préparation des matches: j’ai beaucoup appris. Même si à Fribourg j’étais dans un club bien en avance en Suisse, je suis devenu un joueur encore plus pro, en franchissant une nouvelle étape dans ma progression.»

Même s ’il n’était pas utilisé dans son post e de p rédilection , Natan Jurkovitz, ici contre Maccabi Tel-Aviv, ne retient que du positif de cette expérience. Hapoel Be’er-Sheva

Seul regret, avec le Covid, il n’a pas eu l’occasion de visiter la ville de Be’er-Sheva, située dans le sud d’Israël. «Si un joueur de basket était aperçu dans un lieu public, c’était 10’000 dollars d’amende. Du coup, je restais dans mon salon ou à la salle. C’est tout ce que je pouvais faire, ce qui m’a permis de me plonger en immersion totale dans mon sport.» Cette aventure lui a donné l’envie de renouveler un jour l’expérience.

«J’adore la mentalité du président de toujours pousser son équipe à progresser. Il y a un projet intéressant.» Natan Jurkovitz, de retour avec les Lions de Genève

«Je ne ferme aucune porte mais si je devais repartir je ne signerais pas le même contrat, tempère Natan Jurkovitz. Mais si j’arrive à obtenir toutes les conditions nécessaires, il faudra que je réfléchisse cet été.» Il ne serait pas contre non plus de rester au Pommier où il reconnaît qu’il s’identifie beaucoup aux valeurs des Lions. «J’adore la mentalité du président de toujours pousser son équipe à progresser. Il y a un projet intéressant.» C’est pour cela qu’il s’était engagé l’été dernier avec les Genevois avant d’activer sa clause de départ pour l’étranger.

Comme il l’avait déjà déclaré en tout début de saison en arrivant au Grand-Saconnex avant de s’en aller au Moyen-Orient, Natan Jurkovitz a de grandes attentes avec ces Lions. «Si je viens à Genève c’est pour gagner, remporter des matches dans une équipe qui a depuis le début de cette saison cette culture de la gagne, se réjouit l’ancien junior de Villars/Glâne. Maintenant, mon but est d’aller décrocher les deux derniers trophées en jeu.» Et, corollaire, de battre Fribourg Olympic, club avec lequel il a remporté huit trophées et qu’il retrouvera donc une première fois au Pommier le 10 avril.

«Peu importe qui se trouve en face de moi, que ce soit Bâle, Fribourg ou Boncourt, mon but est toujours de gagner» Natan Jurkovitz, de retour avec les Lions de Genève

«Cela va être un match spécial forcément, mais une fois sur le terrain, on mettra les émotions de côté. De toute manière, peu importe qui se trouve en face, que ce soit Bâle, Fribourg ou Boncourt, mon but est de gagner. Et si c’est contre des amis, c’est mieux que le contraire, c’est un surplus de motivation.» Il ne manquera que ce public qu’il aimait tant quand il venait fouler ce parquet avec le maillot d’Olympic. «J’ai souvent croisé ces fans qui crient beaucoup, j’avais un bon contact avec eux. J’espère qu’on va leur offrir un triplé cette saison, le premier à Andrej Stimac et un dixième sacre pour moi pour ma collection personnelle.»