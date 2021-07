Protestations anti-régime à Cuba – À Genève, des manifestants soutiennent le régime cubain Plusieurs dizaines de Cubains de Suisse se sont rassemblés jeudi après-midi sur la place des Nations.

Les personnes rassemblées à Genève ont voulu défendre le régime cubain après les manifestations récentes sur l’île contre les autorités. KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Des Cubains de Suisse et leurs soutiens s’activent pour défendre le régime de l’île après des manifestations historiques il y a quelques jours contre les autorités. Plusieurs dizaines d’entre eux se sont rassemblés jeudi après-midi sur la place des Nations à Genève.

Le président américain Joe Biden «n’a pas modifié la politique» de son prédécesseur Donald Trump sur Cuba, a affirmé l’une des manifestantes. Et de dénoncer les tentatives de «violences» qu’elle attribue aux États-Unis, accusés d’avoir piloté les rassemblements de dimanche sur l’île.

Levée du blocus

«Solidarité avec Cuba», affirmaient des banderoles. D’autres demandaient le départ du président brésilien Jair Bolsonaro ou soutenaient l’ancien dirigeant de ce pays Lula.

Les manifestants ont appelé à la levée du blocus économique américain sur l’île, reprochant à Washington d’avoir utilisé la pandémie pour «l’intensifier» encore davantage. Les manifestations de dimanche dernier constituent une interférence dans les affaires cubaines, selon eux.

Le gouvernement cubain a autorisé mercredi notamment, pour quelques mois, l’entrée sur l’île d’aliments et de médicaments pour apaiser la situation. Les manifestations ont fait une victime et plus de 100 détenus. Des dizaines de personnes ont été blessées.

