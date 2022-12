Immobilier en Suisse – À Genève comme en stations, le marché du luxe est en ébullition Les incertitudes sur la guerre en Ukraine et les mauvaises performances boursières ont à peine freiné le vent de folie qui souffle sur les biens de prestige. Viviane Scaramiglia

La hausse des prix depuis la pandémie atteint de nouveaux pics, jusqu’à 14% à Saint-Moritz. GETTY IMAGES

Le Covid-19 a laissé ses marques. À long terme. En ville comme en altitude où l’exode vers les sûres valeurs helvétiques de sécurité et de stabilité a provoqué l’émergence du marché des résidences principales dans des stations alpines désormais animées à l’année. «Les annonces pour des chalets à plusieurs millions de francs ne restent que quelques jours en vitrine», note Frank Casanova, directeur de Barnes Genève et Zermatt. Et même l’off-market pour un bien exclusif marche fort, en toute discrétion. «Beaucoup d’entrepreneurs installés dans des villes européennes performantes ont saisi l’opportunité de réaliser d’excellents gains sur la vente de leurs résidences pour racheter en Suisse», relève Thomas Veraguth, économiste au sein de la recherche immobilière d’UBS.