Biden-Poutine – À Genève, avec la discrète escorte policière des VIP internationaux Le canton est l’un des seuls à disposer d’un service de police exclusivement dédié à la protection rapprochée. Il était au plus près des présidents russe et américain lors de leur venue en juin. Chloé Dethurens

Détachement de protection Rapprochée de la police (DPR). Escorte d'un VIP lors de son arrivée à l'aéroport. LAURENT GUIRAUD

Une brigade de la police genevoise était en première ligne lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève, en juin dernier. Confidentiel et discret, le Détachement de protection rapprochée (DPR) se trouvait pourtant au plus près des deux présidents ainsi que des nombreuses personnalités à protéger durant ce sommet, entre ministres, ambassadeurs et autres VIP officiels.

Or, il fait figure d’exception en Suisse. Avec sa ville internationale, Genève est en effet le seul canton à disposer d’un service exclusivement dédié à la sécurité des invités de marque. Si les secrets de l’opération «Diomède», nom de code de l’opération policière liée au sommet Biden-Poutine, resteront à l’abri derrière les murs de leur brigade, ces «hommes en noir» de la Genève diplomatique ont accepté de nous raconter un peu de leur quotidien.