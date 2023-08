Sport – À Genève, avant le match, c’est déjà le match Le match Servette-Rangers est dans le stade, mais a débuté aussi à l’extérieur bien avant le coup d’envoi. Reportage. Marc Bretton

Renato et Baptiste, 5 ans, Ivano et Tiziano, 9 ans et demi, confiant dans la victoire. Laurent Guiraud

Trente mille spectateurs à la Praille, du jamais-vu depuis 2003, s’enfoncent peu à peu dans les entrailles du stade. L’esplanade, longtemps à moitié vide, se remplit subitement peu avant 19 h, puis se vide. Tous les publics du Servette sont là, depuis les grognards, habitués des batailles de jadis, jusqu’aux nouvelles recrues, pleines d’enthousiasme, qui ont déboulé de partout. Même spectacle de l’autre côté, vers le Village du soir avec les Écossais.

Le public est là, mais il a fallu l’attendre. En début d’après-midi, on fait le tour des pubs genevois à la recherche des Écossais. Rien à signaler à Saint-Gervais ou à la rue de Lausanne. «Hier, il y en avait une quinzaine, qui pourraient revenir. Mais on n’en sait rien», explique une des serveuses.

Pause au Lady Godiva

La quête se poursuit au Molard: rien. Vers 15 heures, on tombe sur une partie de la délégation au Lady Godiva. Ses membres sont immanquables avec les drapeaux déployés le long de la rue. Un groupe est déjà parti en direction du stade, la rue est coupée, la circulation déviée. Le chaos automobile est total. Devant le pub, les bières glissent toutes seules dans les gosiers. Les supporters racontent suivre leur équipe dès qu’elle sort d’Écosse: «Portugal, Espagne, Suisse, on a tout vu.» Graham, Jack, Mason en ont bu quelques-unes et sont très amicaux. On ne coupe pas au rituel de bienvenue: il faut lever son verre de bière tiède et boire à la santé de tout le monde. Une fois le geste accompli, on ose demander: mais qui va gagner, alors? Les pronostics sont clairs: «Ce sera 3 à 1 pour les Rangers», assure Graham.

Rue des Acacias. Il fait chaud et le moral écossais est au beau fixe. DR

Et les Servettiens, ils en pensent quoi? Direction le boulevard des Promenades, lieu de rassemblement de la Section grenat. Là aussi, une cinquantaine de personnes boivent des verres en attendant que l’heure tourne. «Venir ici, c’est un peu ma soupape, explique un des fans. La semaine, c’est comme d’habitude, et puis il y a les matches.» D’accord, aujourd’hui, c’est la fête, mais soutenir Servette, ce n’est pas des fois un peu démoralisant? «Je ne me suis jamais découragé, assure le fan. Et ce soir, on va gagner.» On aurait aimé en savoir plus, mais, apprenant qu’un journaliste est présent, un quidam s’énerve. Il faut s’en aller.

Le Village du soir a été annexé par les Écossais. Maillots bleus, blancs et même orange se côtoient dans des effluves de pizza et de kebab. Les vieux supporters se désaltèrent à l’ombre. La sono tonne et l’un d’eux tente des pas de danse sous le soleil de plomb. On s’inquiète pour sa santé. Ici aussi, les fans pronostiquent la victoire des Rangers, mais 2 à 1 seulement. Notre interlocuteur semble peiné d’apprendre qu’on pronostique le score inverse.

Le Village du soir. Un lieu d’attente pour les Écossais. DR

Devant le stade, l’esplanade se remplit peu à peu. Par cinq, par dix, puis par flots, les supporters arrivent. Cédric, Killian et Brandon sont enroulés dans des drapeaux genevois. À les entendre, la victoire est assurée: «On a récupéré Stevanovic et Crivelli. On peut gagner. Il faut marquer et ne pas trembler devant les buts.» Plus loin, Renato et Baptiste, 5 ans, Ivano et Tiziano, 9 ans et demi, sont en maillot du Servette estiment avoir toutes les raisons d’être optimistes.

Cédric Killian et Brandon. Qui soutiennent-ils? Il y a un indice. DR

Vers 19 h, les supporters de la Section grenat arrivent du boulevard des Promenades en rangs serrés. Slogans, drapeaux, chants. Le défilé se fond dans la foule qui pénètre dans le stade. Le match peut commencer.

Les purs et durs arrivent au pas. Laurent Guiraud

