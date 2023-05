Basketball – À Fribourg, les Lions y ont cru une mi-temps Les Genevois ont longtemps mené avant de s'effondrer après la pause. Victorieux 99-71, Olympic mène 2 à 0 dans la demi-finale des play-off, avant le 3e acte samedi au Pommier. Christian Maillard Fribourg

Le Genevois Noé Anabir (à dr.) au contact avec le Fribourgeois Antonio Ballard. Pierre Maillard

«Fribourg n’est pas invincible!» Comme tous ses coéquipiers du Pommier, qui avaient réussi à chatouiller le champion dans les dernières minutes du premier acte des demi-finales de samedi (86-82), Clayton Le Sann et les Genevois ont voulu croire à un miracle ce mardi à Saint-Léonard. Mais à l’impossible, nul n’est tenu. Une fois encore, comme ce fut déjà le cas il y a trois jours sur ce même parquet, il a suffi d’un gros coup d'accélérateur à Olympic au début de la seconde mi-temps pour remettre les Lions de Genève en cage.

Il y a eu aussi à nouveau beaucoup trop d’imperfections et de précipitations dans le jeu des hommes de Andrejevic pour empêcher la belle machine de Petar Aleksic de fêter un 18e succès d’affilée, le deuxième de cette série au meilleur des cinq.

Début de match réussi

Envoyés samedi dans les cordes, groggy, un genou à terre, les Genevois avaient pourtant trouvé la force de caractère pour se relever avec cette volonté farouche qui caractérise ce groupe pour repartir au combat et rebondir. Les joueurs du Grand-Saconnex ne voulaient pas rater leur début de match, ils l’ont réussi, avec longtemps une adresse assez insolente (21-30, 13e).

Mais comme samedi, les rotations ont fini par faire la différence. Très agressifs dans la raquette, Keith Clanton et Thomas Jurkovitz on en plus vite été sanctionnés de trois fautes, les privant de défendre correctement sur des Fribourgeois qui n’en demandaient pas tant pour reprendre les rênes juste avant la pause (43-41). Une fois lancé le train d’Olympic était alors inarrêtable. «Les arbitres sont rentrés dans notre tête et on a perdu le match mentalement», regrette Thomas Jurkovitz qui a rejoint le vestiaire le genou endolori avant de lâcher: «On va gagner samedi au Pommier.» Les Genevois aimeraient tellement le croire….



Afficher plus Quarts: 16-21; 27-20; 27-14; 29-16. Saint-Léonard. 1383 spectateurs. Arbitres: MM.Clivaz, Jeanmonod et Buttet. Fribourg Olympic: N. Jurkovitz 7, Jordan 15, Kovac 12, Jankovic 5, Cotture 8; Mbala 18, Gravet 2, Milon 8, Ballard 17, Solcà 2, N. Aleksic 2, Leyrolles 3. Coach: Petar Aleksic. Lions de Genève: Paige 18, Le Sann 10 , T. Jurkovitz 7, Miljanic 6, Clanton 8; Thomas 19, Anabir 3, Signoroni . Coach: Dragan Andrejevic. Au tableau: 5e 10-12 ; 10e 16-21; 15e 28-30 ; 25e 62-48 ; 30e 70-55 . Notes: Les Lions de Genève sans Colon ni Tchougang (blessés). Sorti pour 5 fautes: Clanton (37’05’’), Miljanic (37’44’’).



Afficher plus Trois jours après son exploit à Massagno (69-76) pour entamer sa demi-finale des play-off de Swiss Basketball League masculine, Union Neuchâtel n’est pas parvenu à réitérer l’exploit ce mardi, lors de l’acte II. L’équipe entraînée par Mitar Trivunovic a été surclassée par les Tessinois (103-58), portés par un Dusan Mladjan intenable (30 points). En face, les meilleurs marqueurs neuchâtelois, Joao Caputo et Dalan Ancrum, ont été tenus à 11 unités. Dominés lors des quatre quart-temps, les visiteurs n’ont jamais été en position de l’emporter. Malgré ce net revers, Union a assuré l’essentiel en remportant l’un des deux matches à l’extérieur. La série se déplace désormais à Neuchâtel pour les actes III et IV, qui auront lieu respectivement samedi (18 heures) et mardi prochain (19h30).



Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment le sport local à Genève, le basket, les courses de ski alpin et de cyclisme. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. A couvert également de grands événements comme les Jeux olympiques et l'Euro foot. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.