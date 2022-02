Abo Enquête sur les énergies éoliennes – À Fribourg, le vent de l’énergie est devenu celui de la discorde L’aventure éolienne fribourgeoise tourne à la foire d’empoigne. Opacité, mesures douteuses, conflits d’intérêts et appétits financiers: enquête sur les dessous d’un virage vert mal négocié.

Melk Thalmann

«Il faut s’élever au-dessus de tout ça. Ce qui compte, c’est la transition énergétique, c’est le climat de nos enfants.» Ça revient en boucle. À chaque sollicitation, ou presque, dans ce dossier, à chaque interview, il y a toujours ce moment où on veut vous faire regarder ailleurs. La Terre brûle, vous n’allez quand même pas faire le jeu de ceux qui ne veulent aucune solution et hypothéquer l’avenir des générations futures. Puisqu’on est entre nous, je vous le dis: des enfants, j’en ai deux, et je compte bien faire en sorte que leur futur soit respirable. Mais pas au prix de fermer les yeux.